Сотрудники Google выступили против обязательной вакцинации от COVID

По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании, которая потребовала от них предоставить сведения о вакцинации от коронавируса. Компания заявила, что все сотрудники, которые работают по государственным контрактам, должны быть вакцинированы, даже если работают из дома. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По данным телеканала, Google потребовала более чем у 150 тысяч своих сотрудников предоставить информацию о вакцинации к 3 декабря. В ответ на это сотрудники составили коллективное письмо, в котором потребовали отозвать распоряжение о вакцинации и выпустить новое, касающееся всех сотрудников. Они также призвали коллег противиться распоряжению и не менять своё решение в случае отказа от вакцинации. Под обращением подписались 600 сотрудников компании.

Как уточнил в своём письме вице-президент Google по вопросам безопасности Крис Раков, сотрудники могут отказаться от вакцинации по причинам религиозных верований или медицинских обстоятельств, разрешение не прививаться будет предоставляться в индивидуальном порядке.

Ранее стало известно, что в США планируется ввести обязательную бустерную дозу вакцины для тех, кто уже привит от COVID-19. Те, кто прошёл полную вакцинацию, должны будут дополнительно сделать третий укол препарата от Pfizer и Moderna. Тем, кто вакцинировался однофазной вакциной от Johnson&Johnson, потребуется второй укол препарата. Как заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бустерная доза гарантирует лучшую защиту, чем стандартная схема вакцинации.