ЦИК планирует провести тестовое электронное голосование в Москве

https://static.news.ru/photo/bac0c488-a668-11ea-8c37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава управления по развитию смарт-проектов Москвы Артём Костырко рассказал о тестировании системы электронного голосования. По его словам, её начнут испытывать в столице после 12 июня.

Такое заявление он сделал в ходе заседания Центризбиркома, передаёт РИА Новости. В ходе проверки власти планируют обсудить тестовые вопросы и внешний вид бюллетеня.

Предлагаем дать возможность всем желающим, у которых есть учётные записи на федеральном портале госуслуг, на московском портале услуг, принять участие, посмотреть, как это выглядит изнутри, и потом принять решение, интересно им будет поучаствовать в электронном голосовании или нет, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.