Чёрный ящик с упавшего Ил-112В отправили на расшифровку

Отправлен на расшифровку бортовой самописец с опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя комиссии по расследованию ЧП.

Твердотельный защищённый бортовой накопитель уже направлен на расшифровку. О причинах и версиях авиационного происшествия говорить преждевременно, — заявил он.

До этого источник ТАСС сообщал, что расшифрованы и параметрический, и речевой самописцы, но информация будет сохранена в секрете.

Ранее стало известно, что удалось обнаружить бортовые самописцы упавшего самолёта. Они обгорели, но их посчитали пригодными для расшифровки.

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул.