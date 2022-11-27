«Чуть ли не за руку на аборт вели»: как становятся матерями вопреки всему Роды с тяжелым диагнозом — это русская рулетка. Но иногда чудеса случаются. Об этом — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родильный дом

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Пока одни женщины легко беременеют и рожают, для других это становится настоящим испытанием. Но будущие мамы готовы идти на риск, даже если врачи хватаются за голову. NEWS.ru собрал несколько историй женщин, которые решили рожать вопреки советам врачей. В одних случаях их ждал хеппи-энд, в других это обернулось трагедией.

Миома размером с ребенка

История Екатерины (имя изменено) получила широкое распространение в СМИ. Врачи роддома города Одинцово успешно приняли у нее роды, несмотря на двухкилограммовую доброкачественную опухоль — миому. Ребенок появился на свет здоровым. Екатерина впервые вышла замуж в 43 года. В 44 — забеременела. Когда пришла на первое плановое УЗИ, сразу почувствовала неладное. У Екатерины в матке оказалась семисантиметровая опухоль. Она соседствовала с активно растущим зародышем. По размеру опухоль была такой же, как и плод.

Врач в женской консультации ознакомилась с результатами УЗИ и рекомендовала Екатерине срочно прервать беременность. Она объяснила: существует высокий риск выкидыша с непредсказуемыми последствиями. Новообразование рано или поздно вызовет высокий тонус матки, и она отторгнет плод. Кроме того, опухоль будет расти вместе с ребенком и давить на него, вызывая аномалии развития.

Екатерина очень хотела ребенка. Посоветовавшись с мужем, она решила рискнуть. Сказала врачу, что готова сделать всё в обмен на шанс родить. Екатерине прописали препараты, расслабляющие тонус матки. Несколько раз она лежала на сохранении. Как и прогнозировали медики, опухоль росла вместе с младенцем. К тому же новообразование повредило полость матки. К 38-й неделе беременности миома увеличилась до 35 см в диаметре. В последние недели женщина с трудом передвигалась.

Фото: Shutterstock Диагностика миомы

О самостоятельных родах, конечно, речи идти не могло. Когда подошло время, Екатерину начали готовить к кесареву сечению. Врачам предстояло не только извлечь ребенка, но и удалить само новообразование. Всё это в рамках одного операционного вмешательства. Оно прошло успешно. По словам хирурга, огромная опухоль почти не навредила младенцу. Только немного был деформирован нос, но этот эффект исправился сам собой через пару дней.

Похожий случай, но с менее благоприятным исходом произошел в одном из столичных роддомов. Поступила женщина из Таджикистана на 18-й неделе беременности. Кроме ребенка в матке врачи обнаружили восьмисантиметровую миому. Рожать с такой патологией было противопоказано (как и в случае с Екатериной). Но женщина врачей не послушала и решила стать матерью.

Проведя обследование, медики выявили, что произошла закупорка сосуда, который питает миоматозную опухоль. Из-за чего начался некроз доброкачественной опухоли. Ситуация осложнялась тем, что к новообразованию прикрепилась плацента. Женщина умоляла медиков сохранить беременность. Ей начали давать препараты, которые нарушают питание опухоли. Но это не помогло. Случился выкидыш.

Вопреки диабету

Анна (имя изменено, история записана со слов её лечащего врача — гинеколога и маммолога Анжелы Артёмовой) больна тяжелой формой сахарного диабета. К тому же генетический анализ выявил мутацию, которая провоцирует тяжелое поражение печени (воспаление и некроз). Врачи сообщили женщине, что рожать детей ей не стоит. Во-первых, она может ухудшить свое и без того слабое здоровье. Во-вторых, генетическая мутация с большой долей вероятности передастся детям.

Муж Анны Алексей также был болен. У мужчины диагностировали тиреоидит (хроническое воспаление щитовидной железы). Склонность к нему также передается по наследству.

Супруги хотели общего ребенка. Несмотря на запрет врачей, Анна забеременела. Она успешно выносила и родила мальчика. Но сразу из родовой палаты его увезли в реанимацию: у ребенка диагностировали нарушение свертываемости крови. Позже врачи поставили неутешительный диагноз — рак крови. Родителей ожидали пять лет ада. Бесконечные капельницы, лекарства, переливания крови. В итоге мальчика вылечили, но большие риски проявления аутоиммунного заболевания остались. Сейчас супруги задумываются еще об одном ребенке. Врачи отговаривают — лучше усыновите и не ломайте человеку жизнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Реанимация и интенсивная терапия новорожденных

У Ирины из Стерлитамака — тоже сахарный диабет и множество осложнений на его фоне. Нарушения работы почек и печени. Когда женщина забеременела, врачи в женской консультации ее отговаривали. «Чуть ли не за руку на аборт вели». Сказали, что существует большой риск выкидыша или рождения малыша с серьезной патологией. Медики поняли, что спорить с женщиной бесполезно. Её отправили в перинатальный центр в Уфе.

Терапевт и эндокринолог, конечно, в шоке были, сказали: «Отважная ты, мадам, с такими осложнениями рискнула на беременность. Я ответила: «Я в первую очередь женщина и бешеное желание имею стать мамой, и на себе крест ставить не собираюсь, пока Бог даёт — значит, все выдержу и смогу», — рассказывает она.

Во время каждого похода на УЗИ Ирина «тряслась, закрывала глаза и молилась». Чудо произошло. Женщина родила здоровую девочку. Никаких осложнений ни у нее самой, ни у ребенка не возникло.

Почему случаются чудеса

Почему женщины с тяжелыми патологиями рожают детей, а здоровые годами лечатся и не могут стать мамой? Многое зависит от общего состояния здоровья женщины и напряженности ее иммунитета сообщил NEWS.ru руководитель Одинцовского роддома, кандидат медицинских наук, докторант ММА им. Сеченова Нарт Фарук Кунешко. Кстати, хороший иммунитет здоровых женщин не всегда играет «в плюс». А плохой — иногда помогает сохранить беременность.

Бывает по УЗИ все идеально, но женщина не может вынашивать, например, из-за аутоиммунных процессов. Потому что организм воспринимает ребенка как чужеродный объект. И начинает всеми своими системами против ребенка бороться. Он воспринимается как микроб или вирус. И организм объявляет ему войну. Плод воспринимается как микроб или вирус. Иммунная система активируется и начинает избавляться от ребенка. Спазмируются маточные артерии, сгущается кровоток — и организм отторгает ребенка. Нарт Фарук Кунешко руководитель Одинцовского роддома, кандидат медицинских наук, докторант ММА им. Сеченова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ультразвуковое исследование

Причинами невынашивания являются вредные привычки, воспалительные процессы в органах малого таза, генетические факторы, гормональные нарушения. Матери с тяжелыми патологиями, которые беременеют и рожают вопреки, обычно здоровы «по-женски», объясняет Нарт Фарук Кунешко. То есть у них все в порядке с гормонами, нет инфекций. К тому же из-за сопутствующего заболевания они ведут здоровый образ жизни — этим и можно объяснить «чудеса».

Женщинам с патологиями удается зачать и выносить ребенка, а относительно здоровые не могут. Одной из причин этого могут быть психологические установки в голове женщины, сообщила Анжела Артёмова. Например, она просто не готова стать матерью или у нее присутствуют страхи. У менее здоровой женщины же может не быть таких установок в голове, а это повышает шансы на успех.

Бывают тяжелые заболевания, при которых, казалось бы, способность к зачатию должна стремиться к нулю. И сам факт беременности в этом случае у врачей вызывает страх за жизнь и здоровье женщины. Но инстинкт материнства — один из сильнейших в природе, и прогнозы врачей, не так уж и редко, не сбываются, и женщина вынашивает и рожает ребенка. В такие моменты кажется, что человеческие ресурсы безграничны, сообщила NEWS.ru врач — гинеколог-репродуктолог Юлия Конобеева.

Она добавила, что человеческий организм очень индивидуален и врачи знают далеко не все о механизмах зачатия. Врач приводит пример, когда молодая здоровая пара испытывает проблемы с зачатием, они обследуются и доктора не находят причин бесплодия и честно в этом признаются. Это не значит, что причины нет. Это значит, что врачи на данном этапе развития науки и медицины не могут точно сказать, по какой причине у этой пары беременность не наступает.