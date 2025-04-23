Что посмотреть в Нижнем Новгороде: достопримечательности и интересные места

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нижний Новгород — город с почти восьмивековой историей, где каждый камень мостовой может рассказать о древнерусских князьях, купцах, художниках, писателях и первооткрывателях. Этот город уникален своей атмосферой: он по-европейски ухожен и по-русски душевен. Если вы планируете поездку и не знаете, что посмотреть в Нижнем Новгороде, мы подготовили для вас большой гид по самым интересным местам.

Независимо от того, приезжаете ли вы на выходные, праздники или заглянули проездом на пару часов, в этой статье вы найдете топ достопримечательностей Нижнего Новгорода, узнаете, что посмотреть в первую очередь в этом городе, получите идеи для самостоятельного маршрута и советы, что нужно обязательно посмотреть, даже если у вас мало времени.

Кремль — историческое сердце города

Если вы хотите начать путешествие с главного, отправляйтесь в Нижегородский кремль. Это один из наиболее хорошо сохранившихся кремлей России, возведенный в начале XVI века. Он стоит на высоком холме, откуда открывается головокружительный вид на Волгу и Оку. Кремль — это не просто крепость, а целый комплекс из 13 башен с мощными стенами общей длиной более двух километров.

Внутри расположились государственные учреждения, музейные комплексы, мемориал славы и красивые пешеходные аллеи с живописными видами. Отсюда лучше всего строить самостоятельный маршрут в Нижнем Новгороде — ведь именно с кремля начиналась история города.

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Обязательно зайдите в Дмитриевскую башню — это главные ворота крепости и один из самых узнаваемых символов города. Здесь можно не только погрузиться в историю, но и увидеть временные художественные выставки.

Чкаловская лестница — архитектурная доминанта города

Что обязательно стоит сделать в Нижнем Новгороде — это подняться или спуститься по знаменитой Чкаловской лестнице. Конструкцию в виде восьмерки построили в конце 1940-х годов. Лестница из 560 ступенек соединяет Верхневолжскую набережную с Нижневолжской. Поэтому подъем и спуск по ней — не просто интенсивная физическая нагрузка, но и не менее большое эстетическое удовольствие: с каждой площадки открываются все более и более захватывающие панорамы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Чкаловская лестница — самое узнаваемое место в Нижнем Новгороде

На вершине лестницы возвышается памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову — он родился в Нижнем Новгороде и стал легендой советской авиации. В общем, эта лестница — не просто удобный переход между уровнями города, а одна из его визитных карточек и обязательных к посещению мест.

Рождественская улица — прогулка по старине

Один из самых живописных уголков города — Рождественская улица, настоящая жемчужина архитектурного наследия Нижнего Новгорода. Она сохранила купеческий дух, фасады старинных лавок, банки, особняки, деревянные наличники. Здесь все дышит историей.

На этой улице вы найдете:

Церковь Рождества Иоанна Предтечи — пример нарышкинского барокко.

Дом, в котором провел детство писатель Максим Горький.

Кофейни в старинных подвалах и атмосферные арт-пространства.

Если вы ищете, что самостоятельно посмотреть в Нижнем Новгороде, обязательно пройдитесь по Рождественской. Она позволит погрузиться в историю города, лучше его прочувствовать и получить массу эмоций от созерцания архитектуры.

Большая Покровская улица — культурный променад

Пешеходная улица Большая Покровская — это центр притяжения как для туристов, так и для местных жителей. Эта пешеходная улица длиной два с лишним километра очень напоминает московский Арбат, но при этом сохраняет свой уникальный нижегородский колорит. Тут сосредоточены:

уличные артисты и музыканты;

музеи и театры (включая Театр драмы и Государственный банк);

памятники уличным профессиям — от фонарщика до фотографа.

Что особенно приятно — это идеальное место, чтобы расслабиться после активных экскурсий. Здесь можно перекусить, купить сувениры, пообщаться с местными ремесленниками. Если вы не знаете, что посмотреть в Нижнем Новгороде самостоятельно, просто начните с прогулки по Покровке — и город сам вам все покажет.

Нижегородская ярмарка — торговое сердце старой России

Когда-то здесь заключались самые крупные сделки Российской империи. Нижегородская ярмарка — это историко-архитектурный комплекс, где раньше собирались купцы со всех уголков страны и Европы. Сегодня это место стало культурным и деловым центром.

Здание главного павильона и территорию вокруг отреставрировали и модернизировали — теперь там проводят различные выставки, гастрономические фестивали, культурные мероприятия и мастер-классы. Но и палатки с продукцией местных производителей там остались, правда теперь их гораздо меньше.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Ярмарка в Нижнем Новгороде

Неподалеку находится недавно восстановленный Спасский Староярмарочный собор. Он является объектом культурного наследия нашей страны.

Для тех, кто изучает, что посмотреть в первую очередь в Нижнем Новгороде, ярмарка — обязательный пункт программы.

Музеи Нижнего Новгорода на любой вкус

Если вы любите музеи, Нижний Новгород точно вам понравится. В городе множество разноплановых экспозиций — от классического искусства до современных и высокотехнологичных арт-пространств.

Рекомендуем посетить:

Нижегородский государственный художественный музей в кремле. Это крупнейший и старейший музей изобразительного искусства в регионе. Там можно полюбоваться произведениями великих художников — Виктора Васнецова, Валентина Серова, Василия Кандинского, Карла Брюллова, Ильи Репина и Казимира Малевича.

Музей истории художественных промыслов — здесь можно узнать о хохломе, городце и других традиционных промыслах.

Дом-музей Максима Горького и Домик Каширина. Они понравятся поклонникам русской литературы и откроют новые грани понимания знакомых с детства произведений.

Музей техники и ретроавтомобилей. Этот культурный объект впечатлит тех, кто интересуется машинами и техникой.

Интерактивный музей «Кварки». Он подойдет для интересного времяпровождения с семьей и понравится туристам с детьми. Там можно узнать, как устроен окружающий мир, самим проводить опыты и эксперименты.

Походы в музей станут спасением, если вы решили самостоятельно познакомиться с Нижним Новгородом, но попали в город в плохую погоду или в холодное время года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Улица Большая Покровка — нижегородский Арбат

Собор Александра Невского и Стрелка

На месте слияния Оки и Волги, которое также называют Стрелка, находится величественный Александро-Невский Новоярмарочный собор — третья по величине православная церковь России. Его золотые купола видны с набережной и прекрасно смотрятся в лучах заката.

Рядом — новая прогулочная зона на Стрелке со скамейками, фонарями и смотровыми площадками. Здесь можно взять кофе и просто сидеть на лавочках или качелях и наслаждаться видом. Это место часто выбирают для фотосессий, прогулок с детьми, встреч с друзьями и романтических свиданий. Сюда принято приходить ближе к вечеру и наблюдать, как садится солнце за горизонт. Многие считают закаты в Нижнем Новгороде особенно красивыми и даже прозвали город столицей этого явления.

Канатная дорога — обзорная экскурсия с высоты

Если вы хотите увидеть город с неожиданного ракурса, прокатитесь по канатной дороге. Она протянута над Волгой от Нижнего Новгорода до городка Бора и является одной из самых длинных в Европе над водной гладью — ее длина достигает 3,6 километра!

Во время поездки открываются виды на храмы, мосты, высотки и старинные районы. Особенно красиво зимой, когда Волга покрыта льдом, или осенью, когда кроны деревьев окрашиваются в яркие цвета.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Одна из самых длинных в Европе канатных дорог над водной гладью находится в Нижнем Новгороде

Природа и парки Нижнего Новгорода

Нижний Новгород — очень зеленый город со множеством красивых и уютных парков.

Парк «Швейцария». Там растут сосны, дубы, каштаны, лиственницы и березы — возраст некоторых деревьев достигает 150 лет. А еще внутри есть зоопарк, велодорожки и кафе.

Александровский сад. Несмотря на нахождение в центре города и вблизи Нижегородского кремля, парк очень уютный и отлично подойдет, чтобы отдохнуть от суеты в мегаполисе.

Сормовский парк. На территории есть аттракционы, зоопарк, аквапарк и пруд. Особенно приятно там будет провести время летом всей семьей.

Если вы хотите просто отдохнуть от суеты, отправляйтесь на Гребной канал — там можно взять лодку или просто прогуляться вдоль воды.

Что посмотреть в Нижнем Новгороде за 2 дня: маршрут

День 1:

Кремль

Чкаловская лестница

Рождественская улица

Собор Александра Невского

Стрелка и канатная дорога

Фото: Shutterstock/FOTODOM Стрелка рек Оки и Волги (или просто Стрелка)

День 2:

Музеи (на выбор)

Покровская улица

Нижегородская ярмарка

Парк «Швейцария» или прогулка по набережной

Такой самостоятельный маршрут в Нижнем Новгороде охватывает как классику, так и атмосферные уголки города.

Теперь вы знаете не только что посмотреть в Нижнем Новгороде, но и как составить свой идеальный маршрут. Этот город очень многогранный: где-то он строгий и величественный, где-то уютный и творческий. Но он точно не оставит вас равнодушными.

Если вы ищете, что посмотреть в Нижнем Новгороде самостоятельному путешественнику, наш совет — просто идите в центр и доверьтесь своей интуиции. Не бойтесь быть любопытными — заходите в музеи, заглядывайте в переулки, спускайтесь к реке, поднимайтесь по лестницам, и Нижний Новгород откроется прекрасным и особенным!

Нижний Новгород станет отличным направлением для нескучных майских праздников. Но у жителей столицы есть и более близкие альтернативы для отдыха на выходных. Например, можно покормить зубров в Серпухове, сходить на фабрику мороженого в Долгопрудном или устроить гастротур в Коломне.

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