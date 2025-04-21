В Петербурге почти вдвое подняли цены на посещение знаменитого музея В Царском Селе под Петербургом билеты подорожали почти на 90%

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» цена билетов подорожала с 800 до 1500 рублей. Отмечается, что новая цена включает комплексное посещение всех экспозиций дворца, а также экскурсионное сопровождение. В музее сообщили «Коммерсанту», что повышение связано с увеличением расходов на обслуживание и содержанием комплекса Екатерининского дворца и парка.

С 12 апреля вход в Екатерининский парк платный. Бесплатные часы для посещения парка — до 9:00 и после 19:00, — говорится на официальном сайте музея.

Ранее сообщалось, что Дарья Котова стала новым директором музея современного искусства «Гараж» в Москве, сообщается на сайте организации. Она сменила Антона Белова, который занимал должность руководителя с 2010 года. Котова начала свою карьеру в «Гараже» в 2010 году, став сначала ассистентом в отделе по связям с общественностью.

До этого экс-гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что ей неинтересна причина увольнения с руководящей должности учреждения. Более того, она даже не задавала вопросы своему руководству по этому поводу.

Искусствовед признала, что может быть неудобным руководителем, поскольку не привыкла слепо исполнять приказы. Она добавила, что всегда стремится к диалогу. Лихачева занимала пост директора музея с марта 2023 года.