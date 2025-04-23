Сафронов рассказал, как Церетели за три дня сделал проект памятника для США Сафронов заявил, что Церетели за три дня сделал проект «Слезы скорби»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Никас Сафронов

Скульптор Зураб Церетели создал проект своего монумента «Слеза скорби» уже на третий день после теракта в США 11 сентября 2001 года, рассказал корреспонденту NEWS.ru заслуженный художник России Никас Сафронов. По его словам, мастер всегда работал оперативно.

На третий день у него уже был проект, он уже договаривался, как это будет выглядеть. Он всегда был вовремя и всегда был необходим, — сказал Сафронов.

«Слеза Скорби» — это 30-метровая скульптура, которую правительство России официально передало Соединенным Штатам. Она находится в конце бывшего военного океанского терминала в Бейонне (штат Нью-Джерси). Открытие монумента состоялось 16 сентября 2006 года.

Ранее заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Михалкова заявила, что Церетели был «человеком-глыбой», который многое сделал для культуры РФ. По ее словам, скульптор помогал молодым дизайнерам, всегда предоставлял площадки для показов. Она добавила, что Церетели был добрым, отзывчивым и улыбчивым человеком.

С Церетели также пришли проститься председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Они подходили к гробу мастера.