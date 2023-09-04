Членов банды из КНР отправят в колонию за вымогательства у туристов В Петербурге членов банды из КНР отправят в колонию за вымогательства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор шести мигрантами из Китая, организовавшим преступную банду, которая занималась похищением своих же соотечественников и вымогательством у них денег. Их отправят в колонию строгого режима на сроки от двух до пяти лет. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга подчеркнули, что создатель группировки сам подыскивал будущих жертв, пишет KP.RU.

Создатель группировки разработал план и распределил роли, где он руководил, приискивал лицо, у которого возможно было совершить хищение и вымогательство имущества, указывал на данное лицо соучастникам, отдавал им указания и сам лично совершал похищение, применял к потерпевшим насилие, — уточнили в пресс-службе.

Банда действовала до 2020 года, пока приехавший по обмену в Петербург студент из Китая не разоблачил, как участники группировки обманывают туристов. Он рассказал, что уроженцы КНР водят соотечественников по ресторанам и магазинам с завышенными ценами, а деньги уходят исключительно бизнесменам из Китая.

После такого разоблачения члены банды поймали студента и его друзей, избили битами и угрожали убийством. О случившемся узнали полицейские. Позже выяснилось, что это не первый эпизод — стало известно как минимум о трех похожих случаях вымогательства денег у туристов из Китая.

Предполагаемым главарем оказался адвокат балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Лидер получил семь лет условно в июне 2022 года. Остальных участников банды суммарно приговорили к 22,5 годам колонии. Одного из них отпустили из зала суда — он отбыл срок наказания в изоляторе за время расследования.

Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области ранее задержали банду молодых людей, подозреваемых в похищении несовершеннолетнего. По данным правоохранительных органов, пять человек в возрасте от 18 до 19 лет затащили в машину 17-летнего подростка. Там они надели на него наручники и вымогали деньги.