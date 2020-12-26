Число желающих остаться на удалёнке россиян с апреля удвоилось

https://static.news.ru/photo/bb4762b2-4740-11eb-9090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, сейчас же не ездить на работу в офис хотят уже 41% сотрудников, свидетельствуют результаты опроса портала Superjob.

Авторы исследования отмечают, что в настоящий момент на удалённый режим работы переходит всё большее число россиян. В октябре удалёнку для своих сотрудников объявили 37% работодателей, сейчас же таковых оказалось немногим меньше, чем в мае, — 51%, сообщает ТАСС.

Примечательно, что более трети опрошенных сотрудников (36%) уверены, что дома они работают более эффективно. При этом обнаружилась интересная разница в подходе к удалёнке мужчин и женщин. Позитивно свою работу в этом режиме оценивают 38% мужчин и 33% женщин.

Представители прекрасно половины человечества также считают (41%), что они одинаково эффективны для работодателя как дома, так и в офисе. Лишь 17% респондентов обоих полов признались, что дома они работают хуже, так как им мешают домашние дела или родные, находящиеся рядом.

Почти половина опрошенных уверены, что при работе на удалёнке нагрузка осталась прежней, а 24% заявили о росте рабочих обязанностей. 19% сказали, что работы на удалёнке стало меньше.

Как сообщал NEWS.ru, возможность экономить, работая в дистанционном формате, радует россиян, но они назвали и недостатки удалёнки. Чаще всего респондентов расстраивает то, что рабочий день стал ненормированным.