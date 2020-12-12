Россияне назвали недостатки работы на удалёнке

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Возможность экономить, работая в дистанционном формате, радует россиян, но они назвали и недостатки удалёнки. Чаще всего респондентов расстраивает то, что рабочий день стал ненормированным.

Так, 37% недовольны продолжительностью рабочего дня, 31% — совмещением работы и домашних хлопот, 28% — сложностями со связью с коллегами, 27% — нехваткой живого общения с другими сотрудниками, 28% — необходимостью отвлекаться, например, на питомцев и детей. Также респонденты указывали на проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни (19%), потерю физической формы и проблемы с внешним видом, ещё 13% страдают прокрастинацией, передаёт РБК.

14% опрошенных не видят никаких минусов в удалёнке, а 8% — плюсов. При этом 68% респондентов признались, что у них нет отдельного помещения под домашний офис.

Преимуществами дистанционной работы россияне считают снижение числа отвлекающих факторов (27%), появление свободного времени (23%), отсутствие стресса (18%), возможность уделять внимание семье (18%). Также 13% довольны тем, что у них получается совмещать основную занятость с подработками и 9% нравится отсутствие контроля со стороны начальства. Большинство (50%) основным плюсом удалёнки назвали экономию на проезде и питании, снижение риска заразиться коронавирусом отметили 39% респондентов и 32% рады возможности работать из любого места с доступом к Интернету.

Опрос провёл сервис по поиску работы

Как писал NEWS.ru, 8 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях дистанционной работы, который дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Он вступит в силу 1 января 2021 года. Документ регламентирует рабочее время и отдых работников, типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.