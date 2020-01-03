https://static.news.ru/photo/2a475786-2fc2-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число зарегистрированных случаев заболевания корью в Якутске выросло до 68. 16 человек находятся на стационарном лечении.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав республики Саха. Среди находящихся в стационаре больных четверо — дети. Власти региона приняли решение передать часть коек в Республиканском детском противотуберкулёзном санатории для размещения заболевших корью.

Как уверяют в Минздраве, после урегулирования эпидемиологической ситуации тубсанаторий продолжит работу в обычном режиме, а дети вернутся на санаторно-курортное лечение.

Как передавал NEWS.ru, по состоянию на 23 декабря 2019 года в Якутии было отмечено 33 случая заболеванию корью. 24 декабря Роспотребнадзор сообщил, что очаги болезни в российских регионах удалось локализовать.