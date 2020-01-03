Число зарегистрированных случаев заболевания корью в Якутске выросло до 68. 16 человек находятся на стационарном лечении.
Об этом
Как уверяют в Минздраве, после урегулирования эпидемиологической ситуации тубсанаторий продолжит работу в обычном режиме, а дети вернутся на санаторно-курортное лечение.
Как передавал NEWS.ru, по состоянию на 23 декабря 2019 года в Якутии было отмечено 33 случая заболеванию корью. 24 декабря Роспотребнадзор сообщил, что очаги болезни в российских регионах удалось локализовать.
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