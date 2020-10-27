Число умерших с COVID-19 в Москве превысило 6,5 тысяч

Пандемия COVID-19 оказала серьёзное влияние на лекарственное обеспечение больных онкологическими заболеваниями. Это связано в первую очередь с ростом цен на сырье для лекарств, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Значительное влияние на лекобеспечение и ценообразование оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, по причине которой произошёл рост цен на фармсубстанции. В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарственных препаратов в будущем, Минздравом России...