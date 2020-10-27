Число умерших с COVID-19 в Москве превысило 6,5 тысяч

Количество скончавшихся с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 6,5 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
В Москве скончался 61 пациент, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — отметили в штабе.
26 октября в России выявили 17 347 заразившихся коронавирусом за сутки. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. С начала пандемии этот показатель стал максимальным. COVID-19 затронул 85 регионов страны. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 534 224 человека. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 7574 пациента с ранее диагностированным COVID-19. В общей сложности с болезнью справились 1 146 096 россиян, писал NEWS.ru.