Число считающих Россию великой державой граждан стало на 20% меньше 

https://static.news.ru/photo/90a447c8-f727-11ea-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Социологи ВЦИОМа выяснили, что в настоящее время 37% граждан считают Россию великой державой. В сравнении с показателями за 2017 год количество таких ответов сократилось на 20% (было 57%).

Согласно нынешнему опросу, 29% думают, что страна станет великой державой в ближайшие 15–20 лет. При этом 26% россиян убеждены, что в ближайшем будущем Россия не сможет стать таковой.

Почти каждый третий опрошенный (31%) считает, что РФ должна вернуть статус супердержавы, как у СССР. Чаще всего такие ответы дают респонденты в возрасте старше 35 лет и мужчины.

При этом примерно половина опрошенных до 34 лет уверена, что Россия должна стремиться стать одной из 10–15 экономически развитых и политически влиятельных стран. Ещё 10% россиян считают, что стране не стоит стремиться ни к каким глобальным целям.

Опрос проводился по телефону 2 сентября среди 1600 граждан РФ.

Ранее опрос показал, что россияне не доверяют непатриотичным чиновникам, писал NEWS.ru.