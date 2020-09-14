Число считающих Россию великой державой граждан стало на 20% меньше 

Социологи ВЦИОМа выяснили, что в настоящее время 37% граждан считают Россию великой державой. В сравнении с показателями за 2017 год количество таких ответов сократилось на 20% (было 57%).
Согласно нынешнему опросу, 29% думают, что страна станет великой державой в ближайшие 15–20 лет. При этом 26% россиян убеждены, что в ближайшем будущем Россия не сможет стать таковой.
Почти каждый третий опрошенный (31%) считает, что РФ должна вернуть статус супердержавы, как у СССР. Чаще всего такие ответы дают респонденты в возрасте старше 35 лет и мужчины.
При этом примерно половина опрошенных до 34 лет уверена, что Россия должна стремиться стать одной из 10–15 экономически развитых и политически влиятельных стран. Ещё 10% россиян считают, что стране не стоит стремиться ни к каким глобальным целям.
Опрос проводился по телефону 2 сентября среди 1600 граждан РФ.
Ранее опрос показал, что россияне не доверяют непатриотичным чиновникам, писал NEWS.ru.
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