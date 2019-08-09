В социальных сетях увеличилось число групп, пропагандирующих школьное насилие. Об этом News.ru рассказал директор центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов. Возможны ли повторения трагедий прошлых лет и к чему может привести такая активность в Сети — в материале нашего портала.

Пропаганда расползается по соцсетям. В лидерах «ВКонтакте» и Telegram. Российские школьники видят в американских стрелках своих кумиров, — говорит Евгений Венедиктов.

По его словам, если раньше главной площадкой, где распространяли информацию о стрельбе в американских штатах, была социальная сеть «ВКонтакте», то теперь это происходит также и в Telegram. К тому же, из-за активной блокировки пабликов движения «Колумбайн», администраторы этих сообществ начали вести двойную игру. Теперь пабликами, где можно найти призывы к насилию, становятся некоторые сообщества, ранее посвящённые темам убийств, среди которых особое место отводится американским стрелкам.

Это связано с давлением на паблики колумбайнеров — соцсети их быстро блокировали, их закрыли из-за жалоб пользователей или сотрудников силовых структур. Это же обстоятельство заставило значительную часть фанатов шутинга перенести свои паблики в Telegram, который по сравнению с соцсетями гарантирует большую анонимность участникам таких сообществ. Впрочем, говорить о снижении какой-либо популярности колумбайнеров не приходится, — считает Венедиктов.

По словам эксперта, тема не только не потеряла популярности за первую половину текущего года, но и напротив — прибавила.

Эксперты фиксируют рост числа сообществ, в которых пропагандируют «Колумбайн», в несколько раз — ещё в прошлом году их было несколько десятков, а теперь пара сотен.

Полиция выводит учеников из школы Колумбайн Steve Starr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уверен, что нельзя точно сказать, на сколько серьёзный настрой у школьников.

Например, упоминание песни группы «ВИА Гра» «Убей мою подругу» — как будет воспринято? Или обсуждение перестрелок в боевиках. Такие фразы с большой степенью вероятности могут быть восприняты системами мониторинга как опасность. Поэтому важна методика выявления потенциально опасных субъектов. Ведь из-за ошибок их алгоритмов могут пострадать обычные пользователи соцсетей, которые ничего такого не имели в виду. И потом, как на предоставленные данные среагируют силовики, — большой вопрос. Допустим, человек написал угрозы в шуточной форме. И кого к нему отправлять? Психолога, чтоб успокоил, или группу задержания? Главное, чтобы из-за ошибок в поиске мы не получили повторения посадок за репосты, как это было ранее по ст. 282 УК РФ, — говорит собеседник портала.

Эксперты не раз отмечали, что у детей высокая внушаемость, поэтому они с лёгкостью подхватывают информацию, которую распространяют другие подростки в Сети. Специалисты подчёркивают, что школьники проводят много времени в Интернете, так как зачастую не знают, чем себя занять.