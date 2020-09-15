Чиновник, укравший 700 млн рублей, хотел купить должность в Москве

https://static.news.ru/photo/528d53ce-f783-11ea-a0b5-fa163e074e61_660.jpg Александр Болучевский Фото: vbglenobl.ru

Выборгский чиновник Александр Болучевский был арестован за кражу 700 млн рублей. Он заявил, что потратил половину денег на покупку должности в мэрии Москвы.

Об этом сообщила «Медиазона», со ссылкой на администрацию Выборгского района Ленинградской области. Чиновники, в свою очередь, ссылаются на объяснительную записку Болучевского.

Отмечается, что бюджет Выборга на 2020 год составил 712 млн рублей. Украденные деньги предназначались для капитального ремонта городских зданий.

Как писал NEWS.ru, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки.

По словам генпрокурора, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменной остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений: 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% — за шесть месяцев 2020 года.