«Четко сформулировал»: ведущий заметил намек Путина об обмене Гершковича Ведущий Саймс: Путин четко дал понять, на кого готов обменять Гершковича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эван Гершкович

Президент России Владимир Путин в ходе интервью с американским журналистом Такером Карлсоном четко дал понять, в чьем освобождении заинтересована Москва, заявил ТАСС телеведущий программы «Большая игра» Дмитрий Саймс. По его словам, российский лидер, не называя имен, доступно изложил свое представление ситуации с возможным обменом обвиненного в шпионаже журналиста Эвана Гершковича.

Путин объяснил, как он видит возможность разрешения этой ситуации, и, не называя имен, достаточно четко сформулировал, в ком Россия заинтересована в качестве человека, которого нужно было бы выпустить коллективному Западу, — заявил Саймс.

Во время беседы с Карлсоном Путин заявил, что спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения Гершковича. По словам российского лидера, табу на решение проблемы отсутствует, однако существуют определенные условия для реализации договоренностей.

Корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали сотрудники ФСБ в Екатеринбурге в марте 2023 года. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Позднее Лефортовский суд Москвы принял решение продлить арест Гершковича. Американский журналист пробудет в следственном изоляторе до конца марта. При этом известно, что он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 276 УК РФ, которая вменяется лицам, подозреваемым в сотрудничестве с иностранным государством, в том числе шпионаже. Максимальный срок по ней составляет 20 лет.