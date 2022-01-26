Черноморский флот РФ провёл крупные учения

Черноморский флот России провёл крупномасштабные учения, рассказали в пресс-службе Военно-морского флота. Как отмечается, в рамках учений кораблей ВМФ провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО). В плановых манёврах было задействовано более 20 боевых кораблей в составе ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые также вышли сегодня, 26 января, из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.

Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики, — сказано в сообщении ЧФ.

Ранее крупномасштабные учения провёл Северный флот в Баренцевом море совместно с Арктической экспедиционной группировкой. В манёврах было задействовано до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе фрегат «Адмирал Горшков».

Днём ранее военные части Южного военного округа начали проводить проверку боеготовности. Как сообщается, военные учения должны пройти в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе.