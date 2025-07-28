Чем меньше поливаю — тем ярче цветение! «Пылающий» многолетник без капризов

Чем меньше поливаю — тем ярче цветение! «Пылающий» многолетник без капризов

Гайлардия «Аризона ред» — огненный акцент вашего сада! Этот многолетник — настоящая зажигалка в цветнике! Гайлардия «Аризона Ред» покоряет насыщенными рубиново-красными цветами с солнечной желтой окантовкой, которые горят на клумбе с июня до самых заморозков. Её компактные кустики (до 30 см) идеально подходят для бордюров, рокариев и контейнеров, а засухоустойчивость делает её находкой для забывчивых садоводов.

Растение обожает солнце и легкие почвы, не выносит застоя воды, зато прекрасно зимует без укрытия. Цветки привлекают бабочек и пчел, а срезанные стоят в букетах до 10 дней. Главный плюс — чем жарче лето, тем ярче цветение!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.