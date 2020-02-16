Двое жителей Челябинска опубликовали в соцсетях ролик, в котором они якобы убивают человека, заражённого коронавирусом. Суд признал их виновными в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал на тысячу рублей каждого.
Герои видео, одетые в костюмы химзащиты и медицинские маски, бегали по парку за человеком, якобы больным коронавирусом, и стреляли в него из пистолета-хлопушки. По мнению суда, своими действиями пранкеры пытались напугать прохожих и зрителей.
Помимо уплаты штрафа, участников розыгрыша заставили принести публичные извинения,
Ранее NEWS.ru писал, что группа пранкеров напугала пассажиров московского метро, разыграв в вагоне приступ, якобы вызванный коронавирусом. Полиция задержала нескольких участников инсценировки, один из которых был помещён под арест. Виновным себя он не признал.
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