Цезарь с курицей: ресторан дома, да еще и с секретом

Цезарь с курицей: ресторан дома, да еще и с секретом

Салат цезарь уже давно стал классикой ресторанного меню. Но зачем переплачивать, если его легко приготовить дома? Этот вариант с курицей, хрустящими сухариками и пикантной заправкой не только экономит деньги, но и радует вкусом. Готовьте сами — и удивляйте гостей или балуйте себя.

Ингредиенты

Куриное филе — 150 г

Белый хлеб — 2 ломтика

Листья салата — 4–5 шт.

Помидор — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Горчица — по вкусу

Кунжутные семечки — 2 щепотки

Соль — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г:

165 ккал | Белки — 17 г | Жиры — 6 г | Углеводы — 3 г

Как приготовить

Шаг 1. Отварите яйца вкрутую и подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2. Куриное филе нарежьте пластинами толщиной 5–6 мм и обжарьте на сковороде или гриле до золотистой корочки.

Шаг 3. Белый хлеб нарежьте кубиками и подсушите в духовке или микроволновке до хруста.

Шаг 4. Помидор очистите и нарежьте дольками.

Шаг 5. Соберите салат: выложите на тарелку промытые листья салата, сверху распределите помидоры, сухарики, нарезанные яйца и кусочки курицы.

Шаг 6. Приготовьте заправку: смешайте лимонный сок, горчицу и оливковое масло. Полейте ею салат и присыпьте кунжутом.

Этот цезарь можно подавать как закуску или как полноценное блюдо. Готовится просто, выглядит эффектно, а вкус точно не оставит никого равнодушным. Попробуйте — и ресторанная классика заиграет по-новому прямо у вас дома.

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