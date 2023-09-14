Центробанк упростил правила общения с гражданами Россиянам упростили правила обращения в приемную Центробанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России расширяет сеть своих приемных для обращений граждан, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе регулятора. Как уточняется в проекте нормативного акта ЦБ «О порядке организации и проведения личного приема граждан в Банке России», прием будет осуществляться не только в центральном аппарате ЦБ в Москве, как сейчас, но и в территориальных учреждениях. Таким образом, приемных станет больше, и чтобы решить необходимый вопрос, не придется ехать в Москву.

Как рассказали в Банке России, лично пообщаться с представителями регулятора смогут и россияне, и иностранцы, и лица без гражданства, и представители юридических лиц. Информация об адресах и телефонах, режиме работы, порядке и способах предварительной записи на личный прием есть на официальном сайте ЦБ РФ.

Нововведения предусматривают также использования в общественной и региональных приемных технических средств для аудио- и видеопротоколирования, добавили в пресс-службе. Поэтому в начале приема работник ЦБ должен будет уведомить посетителя о том, что разговор будет записываться. При этом если гражданин пришел на прием с явными признаками наркотического или алкогольного опьянения либо в состоянии агрессивного эмоционального перевозбуждения, то в беседе с ним будет отказано.

Как напоминает издание, регулятор рассматривает жалобы граждан на все легальные финансовые структуры, в том числе банки, страховые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, брокеров, биржи и негосударственные пенсионные фонды.

Ранее в Центробанке рассказали о расширении списка подпадающих под возмещение случаев при страховании банковских карт. Теперь такая услуга должна защищать не только от потери или повреждения карты, но также от списания средств в результате мошенничества.