Бывшие убийцы, насильники и террористы лишатся возможности водить такси и автобусы. Такой законопроект разработал Минтранс.
В комиссию по законопроектной деятельности документ будет внесён в июле, в октябре он поступит на рассмотрение в Госдуму. Запрет будет касаться как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за истязание, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и терроризм,
Эти ограничения вводятся ради безопасности пассажиров. Вступить в силу они могут уже в следующем году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новые правила предоставления справок о судимости
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