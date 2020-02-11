Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшие убийцы, насильники и террористы лишатся возможности водить такси и автобусы. Такой законопроект разработал Минтранс.

В комиссию по законопроектной деятельности документ будет внесён в июле, в октябре он поступит на рассмотрение в Госдуму. Запрет будет касаться как физлиц, так и индивидуальных предпринимателей, у которых есть непогашенная или неснятая судимость за истязание, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и терроризм, пишут «Известия».

Эти ограничения вводятся ради безопасности пассажиров. Вступить в силу они могут уже в следующем году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые правила предоставления справок о судимости вступили в силу 10 февраля. Бланки стали более защищёнными, что должно помочь предотвратить подделки, сообщили в МВД.

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