Бывший схимонах Сергий переведён в «Матросскую тишину»

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Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, экс-схимонах Сергий (Николай Романов) переведён в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Бывший схимонах Сергий переведён из следственного изолятора № 7 в СИЗО «Матросская тишина» по причине того, что изолятор № 7 используется в качестве карантинного, — цитирует Мельникова РИА Новости.

Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве (330 УК), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствовании богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным Сергий себя не признаёт.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергий 5 января объявил сухую голодовку. С момента задержания в конце декабря 2020 года он похудел на 7 кг. Об этом рассказала член ОНК Ева Меркачёва. По её словам, состояние здоровья экс-схимонаха каждый день проверяют врачи.

Сам он, как пояснила Меркачёва, заявлял, что имеет опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать её либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти.