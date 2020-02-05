https://static.news.ru/photo/d14e2802-4827-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Срок за незаконный оборот оружия получил бывший глава охраны олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов.

Он был приговорён к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Кроме того, в деле о незаконном обороте оружия фигурируют бывший начальник службы безопасности предприятия «Тольяттиазот» Олег Антошин и директор коммерческой компании «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко, сообщило РИА Новости.

Обвинение считает, что Соколов и его сообщники хотели подбросить оружие и взрывчатку на территорию предприятия, занимавшегося производством удобрений и азотных соединений. Таким образом, подельники хотели сместить руководство компании.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Госдуме хотят ужесточить правила оборота оружия в России, в частности, повысить требования к местам хранения оружия.