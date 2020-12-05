Бывшему министру Тверской области отказали в УДО

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Кирово-Чепецкий районный суд отказался удовлетворить ходатайство бывшего министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста об условно-досрочном освобождении.

Решение было вынесено 4 декабря. В законную силу оно пока не вступило и может быть обжаловано, сообщает ТАСС.

Экс-министра осудили в марте 2018 года за поджог автомобиля Тoyota Highlander в Москве, который являлся вещественным доказательством по уголовному делу в отношении полицейских. Машина была уничтожена с целью воспрепятствовать расследованию. Ущерб составил один миллион рублей. Суд приговорил Шафороста, который является родственником одного из фигурантов, к четырём годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, у экс-министра было трое подельников. Они получили от трёх до четырёх с половиной лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.