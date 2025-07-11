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11 июля 2025 в 08:45

Быстроперцы с курицей, рисом и сыром! Обалденное блюдо, а готовить просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстроперцы с курицей, рисом и сыром! Обалденное блюдо, а готовить совсем просто! Запечённые перцы с курицей, рисом и сыром — сочная, сытная, но довольно лёгкая еда. Это горячее, которое довольно легко адаптируется под правильное питание: без лишнего жира, но с насыщенным вкусом. Отличный вариант ужина или обеда без тяжести. Готовьте сразу побольше — остатки точно не останутся!

Ингредиенты

  • Перцы — 4 шт.
  • Куриное филе — 2 шт.
  • Вареный рис — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Помидор — 1 крупный
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сушёный чеснок — по вкусу
  • Специи для курицы — по вкусу
  • Зелёный лук — для подачи

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе мелкими кубиками, посолите, добавьте специи и сушёный чеснок. Нарежьте помидор мелко, соедините с курицей, добавьте сметану, рис и перемешайте. Подготовьте перцы: срежьте крышечки, удалите семена.
  2. Начините перцы получившимся фаршем. Выложите в форму и запекайте при 180 °C 25–30 минут. Посыпьте тёртым сыром и верните в духовку до румяной корочки. Перед подачей украсьте зелёным луком.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.

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рис
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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