Быстроперцы с курицей, рисом и сыром! Обалденное блюдо, а готовить просто

Быстроперцы с курицей, рисом и сыром! Обалденное блюдо, а готовить просто

Быстроперцы с курицей, рисом и сыром! Обалденное блюдо, а готовить совсем просто! Запечённые перцы с курицей, рисом и сыром — сочная, сытная, но довольно лёгкая еда. Это горячее, которое довольно легко адаптируется под правильное питание: без лишнего жира, но с насыщенным вкусом. Отличный вариант ужина или обеда без тяжести. Готовьте сразу побольше — остатки точно не останутся!

Ингредиенты

Перцы — 4 шт.

Куриное филе — 2 шт.

Вареный рис — 100 г

Сыр — 100 г

Помидор — 1 крупный

Сметана — 3 ст. л.

Сушёный чеснок — по вкусу

Специи для курицы — по вкусу

Зелёный лук — для подачи

Приготовление

Нарежьте куриное филе мелкими кубиками, посолите, добавьте специи и сушёный чеснок. Нарежьте помидор мелко, соедините с курицей, добавьте сметану, рис и перемешайте. Подготовьте перцы: срежьте крышечки, удалите семена. Начините перцы получившимся фаршем. Выложите в форму и запекайте при 180 °C 25–30 минут. Посыпьте тёртым сыром и верните в духовку до румяной корочки. Перед подачей украсьте зелёным луком.

Ранее мы готовили закуску из печёных перцев на хлеб! Хоть к вину, хоть к супу — вкусно везде.