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05 августа 2025 в 05:30

Бутерброды с запечённым перцем и творожным сыром! Настоящий взрыв вкусов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды с запечённым перцем и творожным сыром! Эта закуска — настоящий взрыв вкусов! Нежная сливочная основа, сладковатые запечённые перцы с пряным чесночным акцентом и хрустящие тосты создают идеальную гармонию. А бальзамический крем и поджаренные семечки добавляют ноту ресторанного шика.

Ингредиенты (на 8–10 порций)

  • Болгарский перец (разных цветов) — 2 шт.
  • Багет/чиабатта — 1 шт.
  • Творожный сыр — 150 г
  • Кинза/петрушка — 1/2 пучка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Семечки подсолнечника/кунжут — 2 ст. л.
  • Бальзамический крем — для подачи
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Перцы помойте, разрежьте пополам, удалите семена. Запекайте на решётке при 200 °C 30–40 минут до появления чёрных подпалин. Сложите в миску, накройте плёнкой на 10 минут, затем снимите кожицу.
  2. Мякоть перца нарежьте полосками, смешайте с рубленой зеленью, давленым чесноком и 1 ст. л. масла. Приправьте.
  3. Багет нарежьте диагональными ломтиками толщиной 1 см. Обжарьте на сухой сковороде до золотистости.
  4. Каждый тост смажьте творожным сыром, выложите перечную смесь. Сбрызните оставшимся маслом, посыпьте поджаренными семечками и украсьте каплями бальзамического крема.

Ранее мы готовили бутерброды с маслом, яблоком и корицей! Их обожают все!

перец
сыр
батон
багет
брускетта
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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