Бутерброды с запечённым перцем и творожным сыром! Настоящий взрыв вкусов

Бутерброды с запечённым перцем и творожным сыром! Настоящий взрыв вкусов

Бутерброды с запечённым перцем и творожным сыром! Эта закуска — настоящий взрыв вкусов! Нежная сливочная основа, сладковатые запечённые перцы с пряным чесночным акцентом и хрустящие тосты создают идеальную гармонию. А бальзамический крем и поджаренные семечки добавляют ноту ресторанного шика.

Ингредиенты (на 8–10 порций)

Болгарский перец (разных цветов) — 2 шт.

Багет/чиабатта — 1 шт.

Творожный сыр — 150 г

Кинза/петрушка — 1/2 пучка

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Семечки подсолнечника/кунжут — 2 ст. л.

Бальзамический крем — для подачи

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Перцы помойте, разрежьте пополам, удалите семена. Запекайте на решётке при 200 °C 30–40 минут до появления чёрных подпалин. Сложите в миску, накройте плёнкой на 10 минут, затем снимите кожицу. Мякоть перца нарежьте полосками, смешайте с рубленой зеленью, давленым чесноком и 1 ст. л. масла. Приправьте. Багет нарежьте диагональными ломтиками толщиной 1 см. Обжарьте на сухой сковороде до золотистости. Каждый тост смажьте творожным сыром, выложите перечную смесь. Сбрызните оставшимся маслом, посыпьте поджаренными семечками и украсьте каплями бальзамического крема.

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