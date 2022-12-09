Бут заявил, что в США политика ведется на уровне дворовых пацанов Бут заявил, что Россия и США нашли точки соприкосновения для его обмена на Грайнер

Фото: РИА Новости

Между Россией и США произошел обмен заключенными, потому что стороны смогли найти точки соприкосновения, заявил россиянин Виктор Бут, освобожденный накануне из американской тюрьмы, передает RT. При этом он отметил, что в США политика ведется «на детском уровне дворовых пацанов». Бут подчеркнул, что в России такими категориями не мыслят — слабый ты или нет, поскольку настоящая сила не нуждается в проявлении «на таком дешевом уровне».

Я бы не стал делать такие заключения, потому что у американцев всегда вся политика идет на таком детском уровне дворовых пацанов — «вот ты слабый, ты не вышел». На самом деле я наверняка уверен, что ни наше руководство, ни те, кто у нас принимают решения, такими категориями не мыслят — слабый ты или не слабый. Настоящая сила никогда не нуждается в каком-то проявлении на таком дешевом уровне. Я думаю так, что раз сделка состоялась, значит, были найдены какие-то точки соприкосновения, которые могли удовлетворить две стороны. Иначе бы этой сделки не было, — сказал он.

Экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что обмен Бута — это капитуляция Америки. По его словам, это совсем не похоже на то, что принято считать американской силой.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Бизнесмена осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.