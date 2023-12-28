«Будьте готовы»: Герой России предупредил о планах ВСУ испортить Новый год Герой России Липовой: ВСУ готовят провокации против РФ на Новый год

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ готовят провокации против РФ в новогоднюю ночь и последующие выходные. Он не исключил, что Киев отдаст приказ совершить атаки по объектам на территории РФ с помощью морских дронов и БПЛА.

Не исключу, что ВСУ в новогоднюю ночь и в выходные попытается нанести удары морскими и воздушными дронами по объектам на территории РФ, будьте готовы. Предположу, что Киев предпримет попытку отравить россиян, в частности военных, контрафактным алкоголем на территории РФ, а также попытаться атаковать объекты в РФ морскими дронами и БПЛА, — заявил Липовой.

По его словам, российские спецслужбы работают над пресечением возможных провокаций со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что первый бой с Вооруженными силами Украины приняли бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Как рассказал командир, бойцы других подразделений «Каскада» прикрывали их с флангов. Военнослужащих сменили после того, как они закрепились, они вернулись на позиции.

Между тем командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский предупредил, что ситуация для ВСУ на фронте может стать сложнее в 2024 году. По словам генерала, чем ближе армия окажется к реализации своих целей, тем ей будет сложнее. Также он добавил, что ситуацию на фронте может улучшить передача Украине истребителей F-16 и ударных дронов. При этом подчеркнул, что ВСУ не получили преимущества в воздухе из-за ряда факторов.