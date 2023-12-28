Батальон из бывших украинских пленных принял первый бой с ВСУ Украинцы из батальона им. Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свой первый бой с ВСУ приняли бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных в составе оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего подразделения Кирилла Спасского. По его словам, после столкновения противник запустил дроны, а затем начал минометный обстрел.

Первый боевой опыт приняли достойно — не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели «птички» противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две «птички», по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти, — рассказал собеседник агентства.

Спасский добавил, что получил ранение при выполнении первого задания. По его словам, это произошло, когда он вместе с сослуживцами отступил, чтобы пополнить боекомплект. Как пояснил боец, в этот момент рядом с ним разорвалась мина. Оказав себе первую помощь, он вернулся с боевыми товарищами на рубеж.

Отдельно военнослужащий отметил, что не увидел никаких «заградотрядов». Он также добавил, что бойцы других подразделений ОБТФ «Каскад» прикрывали их с флангов.

Парни закрепились, ротация подошла, нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции. Ротировал нас не «Богдан Хмельницкий», просто другие подразделения «Каскада», — объяснил он.

По данным РИА Новости, Спасский служил в пограничной службе Украины. Агентство отмечает, что он добровольно сложил оружие и сдался в плен российским военным.

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнослужащих, отправилась на боевое задание в конце ноября. Как рассказал боец с позывным Кирик, настроение в подразделении боевое, все военные сделали свой выбор.