Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ отправились на боевое задание Первая группа батальона имени Хмельницкого из экс-солдат ВСУ выехала на задание

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первая группа российского батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнослужащих, отправилась на боевое задание, сообщил РИА Новости боец с позывным Кирик. По его словам, настроение в подразделении боевое, все военные сделали свой выбор.

Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <...> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними. <...> Первый раз немного страшно, но я думаю все будет нормально, — сказал военнослужащий.

Он также рассказал, что в настоящее время в подразделении пополняется вооружение, в батальоне появились пулеметчики. В то же время Кирик признался, что за время службы на Украине никакой специальной подготовки у него практически не было — за девять месяцев службы он только трижды побывал на полигоне.

Ранее бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого принесли присягу России. Батальон будет проходить службу в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». Сообщалось, что после присяги бойцов отправят на передовую. Они прошли подготовку в учебном центре «Каскада», где участвовали в стрельбах и занятиях по тактической и медицинской подготовке.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что перешедшим на сторону России украинским военнослужащим надо сразу давать российское гражданство. Он добавил, что солдат ВСУ надо стимулировать к переходу.