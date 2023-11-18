В Госдуме рассказали, что делать с перешедшими на сторону РФ украинцами Депутат Журавлев: перешедшие на сторону РФ украинцы должны получать гражданство

Фото: МО Украины

Перешедшим на сторону России украинским военнослужащим надо сразу давать российское гражданство, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Он также добавил, что солдат ВСУ надо стимулировать к переходу.

Если украинцы изъявили желание воевать на нашей стороне, они должны получать сразу гражданство. Нужно их стимулировать к этому делу. Чем больше перейдут на нашу сторону, тем меньше вероятности, что погибнут наши бойцы. Молодцы ребята, которые вернулись к нам, на свою родину. Дезертиры — это те, кто воюют против России, сбежавшие из своей исторической родины. Перешедшие на сторону России украинские военные должны иметь право на гражданство РФ, соцвыплаты, как военные должны получать зарплату. Они должны понимать, что они вернулись на родину. Этим мы отличаемся от ВСУ, — заявил депутат.

Журавлев при этом отметил, что со всеми перешедшими на сторону России украинцами надо разбираться в индивидуальном порядке на предмет выявления среди них военных преступников. По его словам, это уже ментально другие люди. С их биографиями должны работать российские спецслужбы.

Ранее бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнослужащих, принесли присягу России. Батальон будет проходить службу в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад». После присяги бойцы отправятся на передовую. Они уже прошли подготовку в учебном центре «Каскада», где участвовали в стрельбах и занятиях по тактической и медицинской подготовке.