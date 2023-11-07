Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнослужащих, принесли присягу России, сообщает РИА Новости. Батальон будет проходить службу в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

Агентство отмечает, что после присяги бойцы отправятся на передовую. Они уже прошли подготовку в учебном центре «Каскада», где участвовали в стрельбах и проходили другие занятия.

Военнослужащий батальона, а в прошлом солдат ВСУ Владислав Коваленко по поводу присяги заявил, что он и его сослуживцы не предали украинский народ, поскольку тот находится в заложниках у киевских властей. При этом он считает, что русские и украинцы являются братьями.

Украинский народ с российским — они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы — это один народ, — подчеркнул боец.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов сообщил NEWS.ru, что первый добровольческий батальон, полностью сформированный из бывших украинских военнослужащих, будет выполнять штурмовые задачи в зоне спецоперации. В состав подразделения, по его словам, вошли военнопленные, прошедшие строгую процедуру проверки со стороны российской контрразведки. В батальон экс-бойцов ВСУ войдут от 450 до 500 человек, уточнил военный эксперт.