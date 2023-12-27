Генерал Тарнавский предупредил ВСУ о грядущих в 2024 году сложностях Генерал ВСУ Тарнавский: ситуация для ВСУ в 2024 году станет сложнее

Фото: МО Украины

Ситуация для Вооруженных сил Украины на фронте может стать сложнее в 2024 году, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью Украинской службе Би-би-си. По словам генерала, чем ближе армия окажется к реализации своих целей, тем ей будет сложнее.

Я думаю, что следующий год будет, возможно, еще тяжелее. Потому что мы должны заканчивать ведение боевых действий и освобождение наших территорий... Враг об этом знает и будет творить все, чтобы мы эту задачу не выполнили, — сказал он.

Тарнавский добавил, что передача Украине истребителей F-16 и ударных дронов может улучшить ситуацию на фронте. При этом он подчеркнул, что ВСУ не получили преимущество в воздухе из-за ряда факторов.

Генерал ВСУ также рассказал, что Вооруженные силы РФ активизировали наступление по всей линии фронта. По его словам, направлением главного удара российской армии является Авдеевка.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Он отметил, что украинцы будут удерживать город, пока не иссякнут силы, но если их окажется недостаточно, то «сохранят людей».