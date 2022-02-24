Украина будет передана народу, избавлена от внешнего управления, превращена в свободную суверенную демократическую страну, дружественную России. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в эфире канала «Россия 24», добавив, что в интересах самой Украины стать суверенным государством без внешнего управления.

Украина будет передана народу Украины... Стратегическая цель на Украине была сформулирована давно: нам нужна мирная, свободная, суверенная Украина, которая находится в дружественных отношениях с Россией. Не больше, но и не меньше. Для этого будет сделано абсолютно все необходимое. Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства, — заявил Никонов.

По его словам, в Киеве в последний год находили три тыcячи америкaнских дипломатов, которые ей руководили. Никонов также процитировал своего деда — народного комиссара иноcтранных дел СССР Вячеслава Молотова, который 22 июня 1941 года произнёс: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будeт за нами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова к переговорам с руководством Украины о её нейтральном статусе и отказе от размещения вооружений. Это будет возможно в случае ответной готовности Киева.