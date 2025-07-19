Британская классика на вашем столе — готовим вкуснейший пастуший пирог

Британский пастуший пирог — это гармония нежного картофельного пюре и ароматной мясной начинки. Сытное и простое в приготовлении блюдо, которое станет любимым в вашей семье. Идеально сочетается с зеленым горошком или свежими овощами.

Ингредиенты:

картофель — 4–6 шт.;

морковь — 2 шт.;

фарш мясной — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

бульон — 100 мл;

молоко — 100 мл;

горошек замороженный — 1 горсть;

яйцо — 1 шт.;

сыр — 100 г;

масло сливочное — 50 г;

кориандр — 1 ч. л.;

карри — 0,5 ч. л.;

мука — 0,5 ст. л.

Приготовление:

Отварите картофель до готовности. Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш. Влейте бульон, добавьте горошек и специи, загустите мукой. Разомните картофель с маслом, молоком и яйцом. В форму выложите мясную начинку, сверху — пюре. Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром за 5 минут до готовности.

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