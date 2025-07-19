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19 июля 2025 в 18:51

Британская классика на вашем столе — готовим вкуснейший пастуший пирог

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Британский пастуший пирог — это гармония нежного картофельного пюре и ароматной мясной начинки. Сытное и простое в приготовлении блюдо, которое станет любимым в вашей семье. Идеально сочетается с зеленым горошком или свежими овощами.

Ингредиенты:

  • картофель — 4–6 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • фарш мясной — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • бульон — 100 мл;
  • молоко — 100 мл;
  • горошек замороженный — 1 горсть;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • карри — 0,5 ч. л.;
  • мука — 0,5 ст. л.

Приготовление:

  1. Отварите картофель до готовности.
  2. Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш.
  3. Влейте бульон, добавьте горошек и специи, загустите мукой.
  4. Разомните картофель с маслом, молоком и яйцом.
  5. В форму выложите мясную начинку, сверху — пюре.
  6. Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром за 5 минут до готовности.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
пироги
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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