Британская классика на вашем столе — готовим вкуснейший пастуший пирог

Британский пастуший пирог — это гармония нежного картофельного пюре и ароматной мясной начинки. Сытное и простое в приготовлении блюдо, которое станет любимым в вашей семье. Идеально сочетается с зеленым горошком или свежими овощами.
Ингредиенты:
- картофель — 4–6 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- фарш мясной — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- бульон — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- горошек замороженный — 1 горсть;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр — 100 г;
- масло сливочное — 50 г;
- кориандр — 1 ч. л.;
- карри — 0,5 ч. л.;
- мука — 0,5 ст. л.
Приготовление:
- Отварите картофель до готовности.
- Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш.
- Влейте бульон, добавьте горошек и специи, загустите мукой.
- Разомните картофель с маслом, молоком и яйцом.
- В форму выложите мясную начинку, сверху — пюре.
- Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром за 5 минут до готовности.
Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.