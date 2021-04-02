«Бриллиантовая рука»: Стриженова рассказала о своём переломе

https://static.news.ru/photo/6e4ec0f8-93c2-11eb-b2aa-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала видео с очередной перевязки и сообщила, что после перелома её рука стала «бриллиантовой», так как в неё установили дорогой швейцарский титановый имплант. Хирург Боткинской больницы Сергей Донченко, который проводил операцию, остался доволен своей ювелирной работой.

Осколки косточек собрали, пластину поставили, пальцы шевелятся, всё ок, — написала Стриженова в своём «посте оптимиста» в Instagram.

Она приложила видео перевязки, вырезав из него «кровавую середину», чтобы никого не смущать. Голос телеведущей за кадром звучал жизнеутверждающе, она подчеркнула, что сейчас ей совсем не больно. Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

Как писал NEWS.ru, ранее Екатерина Стриженова, получившая перелом после падения в студии, поделилась роликом из больничной палаты. Она рассказала, что с ней сейчас всё в порядке, однако пользователи обрушились на телеведущую с резкой критикой. В комментариях под видео, которое собрало больше 99 тысяч просмотров за два часа, поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал Стриженову за аспекты её профессии. В частности, юзеры припомнили ей, что в одной из передач телеведущая насмехалась над президентом США Джо Байденом, который оступился, поднимаясь по трапу самолёта. Кроме того, часть пользователей решила, что знаменитость применила специальные фильтры, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

53-летняя Стриженова упала во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале, когда эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией.