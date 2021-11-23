В Союзе бортпроводников назвали «патовой» ситуацию с дебоширами

Если на борту самолёта пассажир внезапно стал вести себя неадекватно, то у бортпроводников нет какого-либо специального регламентированного порядка действий. В разговоре с NEWS.ru член Шереметьевского союза бортпроводников Илона Борисова назвала такую ситуацию патовой. Она подчеркнула, что бортпроводники в любом случае будут принимать меры по нормализации ситуации на борту воздушного судна.

Такие случаи очень трудно выявляются, если у человека нет никаких противопоказаний и он ведёт себя адекватно перед посадкой в самолёт. Если вдруг возникает такая ситуация, по сути, она, конечно, патовая. Бортпроводники в любом случае будут принимать меры по нормализации ситуации и спасения жизни и здоровья как окружающих пассажиров, так и его самого. Здесь не возбраняется применять физическое воздействие к определённому человеку. Такие действия продиктованы Воздушным кодексом, когда командир воздушного судна может попросить окружающих пассажиров оказать содействие, — сказала Борисова.

По её словам, у бортпроводников есть рекомендации, но они являются «чисто психологическими». Членам экипажа допустимо применять к буйному пассажиру физическую силу, но с той оговоркой, чтобы довести буйного пассажира «в целости и сохранности».