Возможную преемницу Джонсона назвали оголтелой и невежественной русофобкой Политолог Мендкович заявил, что в Британии необходимо менять вовсе не Бориса Джонсона

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Судя по публикациям в западных СМИ, объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может сменить «оголтелая и невежественная русофобка» — глава МИД королевства Лиз Трасс, заявил NEWS.ru политолог Никита Мендкович. Он подчеркнул, что новый хозяин Даунинг-стрит, 10 вряд ли изменит политику островного государства в отношении России. Эксперт добавил, что для этого лондонской элите необходимо стать более национальной и независимой от США.

Речь идет о скоординированной политике британской элиты, подчиненной США, участвующей во всех антироссийских американских авантюрах, даже если они вредят интересам британского народа. Она должна стать более национальной и менее подчиненной интересам США. Только так можно ожидать, что Лондон выйдет из коллективной экономической и прокси-агрессии против России и Белоруссии. <...> Мне трудно говорить уверенно, [кто сменит Джонсона]. В прессе называли госпожу Трасс. Она также известна своей оголтелой и невежественной русофобской позицией, — рассказал Мендкович.

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press Лиз Трасс

Собеседник добавил, что политика Британии и континентальной Европы по отношению к РФ может измениться на фоне надвигающегося осенью экономического кризиса: ради сохранения власти, собственных состояний западной элите придется «адаптироваться к новой ситуации и пересмотреть приоритеты». Он также не исключил, что для изменения ситуации потребуются «более серьезные, даже революционный потрясения».

Джонсон 7 июля объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.