«Большой резонанс»: в ТПП оценили влияние дела главы Group-IB на IT-бизнес

Уголовное дело против основателя и гендиректора компании по кибербезопасности Group-IB Ильи Сачкова вызвало большой резонанс, так как бизнес-климат в стране волнует всех, рассказал NEWS.ru директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию цифровой экономики Николай Комлев. Однако на общее состояние IT-рынка в стране это практически не повлияет, уверен он.

Дело против Сачкова уже вызвало большой резонанс, в том числе столь тяжёлой статьёй УК, наверное, впервые применённой в нашем IT-бизнесе. Бизнес-климат волнует всех. Однако на ситуацию на ИТ-рынке дело почти не повлияет, — заявил он.

Эксперт отметил, что доля бюджетных денег на этом рынке растёт, «экономика идёт в цифру». При этом чем больше в сфере государственных денег, тем выше процент правонарушений.

Мы услышим немало новых дел при цифровизации министерств, информатизации региональных систем управления, разработке электроники для госнужд, — подчеркнул он.

По его словам, правоохранительной системе государства важно адекватно реагировать на новые вызовы: приводить законодательство в актуальное состояние и повышать открытость судов.

29 сентября в офисе компании Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.

Арест основателя и главы компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля, сообщил источник в правоохранительных органах. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.