Большой Московский цирк поддержит акцию «Пожалуйста, дышите»

https://static.news.ru/photo/8fc7e876-d0eb-11ea-9ddb-fa163e074e61_660.jpg Фото: A.Savin/FAL/wikipedia.org

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского примет непосредственное участие во всероссийской акции в поддержку медработников «Пожалуйства, дышите».

Организатором акции выступило МИА «Россия сегодня». Истории медиков покажут на медиаэкранах 7 августа во время благотворительного спектакля, которым цирк откроет свой новый сезон. Зрителями станут коллеги героев спектакля — медики, лечившие больных с коронавирусной инфекцией. Видеоролики с историями врачей и волонтёров также можно будет увидеть на страницах Большого Московского цирка в соцсетях.

Гендиректор цирка Эдгард Запашный, художественный руководитель Аскольд Запашный и артисты труппы в знак поддержки акции «Пожалуйста, дышите» пришли на пресс-конференцию в футболках с именами и портретами её героев.

Я всегда с большим уважением относился к тем людям, которые занимаются медициной. Это очень сложная и ответственная профессия. Это люди, которые посвящают свою жизнь сначала учебе, а затем профессии, которая постоянно подразумевает под собой опять же учение. И период, в котором мы сейчас живём, прежде всего, показал важность этой профессии, потому что многие люди у нас надеются, что беда обойдёт их стороной, хотя она может нагрянуть очень быстро и для всех. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, все вместе, не забывали лишний раз говорить спасибо докторам, — отметил гендиректор цирка.

Эдуард Запашный также выразил надежду, что бесплатное представление для докторов и их семей 7 августа скрасит тяжёлые будни медработников.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв подчеркнул, что профессия медика значима в любое время и не зависит от начала окончания пандемией, поэтому акцию «Пожалуйста, дышите» решено было не ограничивать временными рамками. С момента старта акции в мае организаторам уже прислали свыше 600 историй.

Желающие рассказать о героях из числа медработников или волонтёров могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru. С полными правилами участия в акции можно ознакомиться там же.

В организации акции МИА «Россиия сегодня» помогают Минздрав РФ, столичный департамент здравоохранения, общественное движение «Волонтёры-медики», Ассоциация волонтёрский центров и АНО «Национальные приоритеты». Генеральным партнёром акции выступила ВГТРК.

Как ранее сообщал NEWS.ru, участие в акции «Пожалуйста, дышите» приняли участие российские футболисты и спортивные комментаторы. Игроки вышли на матчи 29-го тура РПЛ в футболках с портретами героев-медиков, а комментаторы озвучили истории врачей во время игр.