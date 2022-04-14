В Иваново на местного жителя составили протокол за акцию с романом «1984»

В Иваново на местного жителя Дмитрия Силина составили протокол по «закону о фейках» из-за акции, в ходе которой он бесплатно раздавал книги британского писателя Джорджа Оруэлла — роман-антиутопию «1984», сообщил в своём Telegram-канале местный активист Сергей Римский. За дискредитацию российских военных мужчине может грозить штраф, либо лишение свободы сроком до трёх лет.

По его словам, 12 апреля в Ленинском районном суде было зарегистрировано дело об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) в отношении Силина. Акцию с бесплатной раздачей культового романа-дистопии он провёл несколько дней назад.

Роман «1984» Джорджа Оруэлла (переведён на русский Виктором Голышевым) является основополагающим в жанре антиутопии наряду с «Мы» Евгения Замятина, «О дивным новым миром» Олдоса Хаксли и «451 градусом по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. В своём произведении, как пояснял сам Оруэлл в эссе «Почему я пишу», он отстаивал позицию против тоталитаризма.

22 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвинили в распространении ложной информации о деятельности Вооружённых сил России в ходе спецоперации на Украине. В частности, ему вменили вину за распространение фейков о родильном доме в Мариуполе с недостоверными фотографиями и видео, источниками которых являются украинские СМИ.

Закон об уголовной ответственности за распространение информации или публичные действия, дискредитирующие российских военных, был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей, либо заключение под стражу на срок до трёх лет.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, положения закона жёсткие, но соответствуют ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война.