Песков навал закон о фейках о военных жёстким, но оправданным

Закон о наказании за фейки о деятельности Вооружённых сил РФ соответствует ситуации, когда против страны развёрнута тотальная информационная война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Как подчеркнул представитель Кремля, положения закона жёсткие, но они должны выполняться, передаёт ТАСС.

Я никак не могу это комментировать. Есть положения закона, он достаточно жёсткий, но с другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, — сказал Песков.

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фейков о родильном доме в городе Мариуполе с недостоверными фотографиями и видеокадрами, источниками которых являются украинские СМИ.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном преследовании и крупных штрафах за фейки о действиях ВС РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Так, публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях Вооружённых сил РФ предусматривает до 1,5 млн рублей штрафа либо лишение свободы на срок до трёх лет. При их распространении должностными лицами или организованной группой предполагается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За фейки, повлёкшие тяжкие последствия, предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.