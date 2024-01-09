Большинство россиян высказались за цензуру в СМИ ВЦИОМ: цензуру СМИ считают необходимостью 63% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственную цензуру СМИ считают необходимой 63% россиян, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По словам аналитиков, за последние 15 лет число сторонников цензуры заметно возросло — в 2008 году их число составляло 58%. При этом цензура все еще запрещена Конституцией РФ.

Большинство ее сторонников составляют граждане в возрасте старше 45 лет со средним или средним специальным образованием, высоким или средним — по самооценке — уровнем дохода, проживающие в небольших населенных пунктах. Свыше двух третей из них являются активными телезрителями или предпочитают сочетать ТВ и интернет.

Против цензуры высказались 30% опрошенных. Число противников данной меры также выросло за 15 лет, в 2008 году их было 24%. Не поддерживают цензуру в СМИ преимущественно россияне до 35 лет, с неполным средним образованием, плохим материальным положением, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Почти половина из них (49%) являются активными пользователями интернета.

Противники цензуры объясняют свою позицию тем, что информация должна быть правдивой и объективной для формирования общественного мнения. В цензуре они видят ограничение свободы слова и демократии, инструмент замалчивания проблем и пропаганды, а также отсутствие плюрализма и конкуренции.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев высказался против принятия закона о цензуре. По его словам, в этом нет необходимости. Фадеев подчеркнул, что уже имеющиеся в российском обществе ограничения, которые некоторые называют цензурой, в действительности являются минимальными требованиями к новой военно-политической ситуации.

В 2023 году Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 529 тысяч интернет-страниц. Генпрокуратура РФ заблокировала 70 тысяч сайтов с фейками об армии. Также ведомство подготовило законопроект об оперативной блокировке противоправного контента в Сети.