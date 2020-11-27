Большинство россиян согласны с отменой новогодних гуляний

https://static.news.ru/photo/f0b9cf76-30bf-11eb-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели исследование, в результате которого выяснилось, что 75% россиян согласны с отменой новогодних гуляний в нескольких регионах страны. Они считают, что данная мера поможет снизить число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Против отмены гуляний выступили 20% респондентов, 5% участников опроса затруднились ответить.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий работу развлекательных заведений в ночное время в период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи.

Также новогодние гулянья, как и праздничный салют, отменили в Санкт-Петербурге. Подобные меры ввели ещё в ряде регионов страны.

Согласные с отменой гуляний объяснили свою позицию следующим образом: 35% уверены, что это снизит уровень заболеваемости, 21% россиян указывают на рост числа заразившихся, 17% говорят о необходимости сократить число контактов. 69% респондентов заметили, что указанная мера поможет в борьбе с пандемией, 23% с этим не согласны, 8% затруднились ответить.

Как указано в опросе, более половины россиян (51%) полагают, что такое решение необходимо принять в отношении всей страны, 24% — что только в некоторых регионах, остальные (12%) затруднились ответить. Большинство респондентов (86%) заявили, что их планы на праздники отмена мероприятий изменить не сможет, передаёт РИА Новости.

Опрос был проведён при участии тысячи россиян старше 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает оправданной мерой введение дополнительных ограничений в период новогодних праздников, если уровень заболеваемости коронавирусом в стране будет расти.