Большинство россиян согласны с отменой новогодних гуляний

Специалисты фонда «Общественное мнение» провели исследование, в результате которого выяснилось, что 75% россиян согласны с отменой новогодних гуляний в нескольких регионах страны. Они считают, что данная мера поможет снизить число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Против отмены гуляний выступили 20% респондентов, 5% участников опроса затруднились ответить.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий работу развлекательных заведений в ночное время в период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи.
Также новогодние гулянья, как и праздничный салют, отменили в Санкт-Петербурге. Подобные меры ввели ещё в ряде регионов страны.
Согласные с отменой гуляний объяснили свою позицию следующим образом: 35% уверены, что это снизит уровень заболеваемости, 21% россиян указывают на рост числа заразившихся, 17% говорят о необходимости сократить число контактов. 69% респондентов заметили, что указанная мера поможет в борьбе с пандемией, 23% с этим не согласны, 8% затруднились ответить.
Как указано в опросе, более половины россиян (51%) полагают, что такое решение необходимо принять в отношении всей страны, 24% — что только в некоторых регионах, остальные (12%) затруднились ответить. Большинство респондентов (86%) заявили, что их планы на праздники отмена мероприятий изменить не сможет,
Опрос был проведён при участии тысячи россиян старше 18 лет.
Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает оправданной мерой введение дополнительных ограничений в период новогодних праздников, если уровень заболеваемости коронавирусом в стране будет расти.