Москалькова назвала оправданными ограничения в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/2344a000-2a36-11eb-9662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает оправданной мерой введение дополнительных ограничений в период новогодних праздников, если уровень заболеваемости коронавирусом в стране будет расти.

Если будет расти число инфицированных людей, то, конечно, мы поддерживаем власть в этих ограничительных мерах и будем всячески вместе со СМИ разъяснять людям, что это нужно делать, — цитирует омбудсмена РИА Новости.

В случае если заболеваемость пойдёт на спад, то, по мнению Москальковой, власть отреагирует соответствующим образом и снимет ограничения на массовые гуляния.

Она напомнила, что вирусологи называют основными методами борьбы с распространением инфекции изоляцию и ограничение контактов.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий работу развлекательных заведений в ночное время в период с 13 ноября по 15 января. Он также отметил, что в связи с эпидситуацией массовых новогодних гуляний не будет, и порекомендовал жителям столицы провести праздники в кругу семьи.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября на Красной площади в Москве прошёл пикет Деда Мороза и его помощниц-гномов. Они протестовали против запрета на проведение детских ёлок. Активистов задержали. Деду Морозу вменяется нарушение правил пикетирования.