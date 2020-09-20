Большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина

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Более половины из 3,9 тысячи опрошенных россиян (58%) отметили, что во время карантина работодатель снизил им зарплату. Из них 81% продолжают и сегодня работать по сниженной ставке.

На докарантиный уровень зарплата вернулась у 18% респондентов. Ещё 1% опрошенных заявили, что у них зарплата выросла.

По словам 39% респондентов, их зарплата в период карантина осталась на неизменном уровне, у 3% оплата труда выросла. Только каждый десятый отметил, что работодатель пообещал им в будущем компенсировать снижение зарплаты во время карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса Работа.ру.

Опрос проводился в сентябре среди граждан в возрасте от 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что число бедных в России во II квартале возросло на 1,3 млн человек в сравнении с II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. Сейчас их 19,9 млн человек. По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составляет 13,5% против 12,7% в II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.