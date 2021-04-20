«Авторка» и «дипломатка»: большинство россиян готовы к феминитивам

https://static.news.ru/photo/abe57bb4-a1e6-11eb-8656-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство опрошенных россиян (84%) допустили, что феминитивы приживутся в обществе — это неологизмы женского рода, используемые для определения профессии или вида деятельности. Например: «авторка», «дипломатка», «организаторка».

71% респондентов сочли, что подобные слова станут допустимым вариантом русской речи в ближайшее время, 13% предположили, что такие формы признают за полноценной нормой, но не скоро, и лишь 16% отказались верить в это, говорится в исследовании, результаты которого оказались в распоряжении NEWS.ru.

По результатам опроса, нейтрально отнеслись к феминитивам 41% граждан, отрицательно — 20%, положительно — 11%, а 28% до общения с социологами не знали значения этого слова. 37% россиян заявили, что используют феминитивы в своей речи, 22% из них — только в разговоре с теми, кому это важно, а 2% хотели бы, но стесняются. Остальные пока не употребляют феминитивы.

Организаторы опроса проверили, какое женское окончание респонденты считают «правильным» при построении феминитива к слову «Астролог». 54% опрошенных выбрали вариант «Астрологиня», «Астрологесса» — 24%, «Астрологша» — 17%, «Астрологица» — 6%. В исследовании приняли участие около 164 тысячи юзеров по всей России (52% женщин и 48% мужчин).