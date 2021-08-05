Больше половины россиян назвали себя успешными

В результате опроса экономически активных совершеннолетних граждан России выяснилось, что 59% считают себя успешными. Из них 15% уверены в этом однозначно. Исследование провела рекрутинговая компания SuperJob.
Однозначно неудачником себя считает каждый 10-й. При этом россияне в основном связывают понятие успеха с достижением целей, хорошим заработком, семейным счастьем. Также для них важно заниматься любимым делом.
При этом женщины
Но основная ассоциация со словом «успех» у респондентов и респонденток всё равно деньги, достаток и богатство, такую связь поддержали 21% опрошенных.
Ранее стало известно, что исследователи назвали самую высокооплачиваемую удалённую работу в России и требования к выгодным вакансиям.