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Больше половины россиян назвали себя успешными

12:05, 05 августа 2021
Больше половины россиян назвали себя успешными Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В результате опроса экономически активных совершеннолетних граждан России выяснилось, что 59% считают себя успешными. Из них 15% уверены в этом однозначно. Исследование провела рекрутинговая компания SuperJob.

Однозначно неудачником себя считает каждый 10-й. При этом россияне в основном связывают понятие успеха с достижением целей, хорошим заработком, семейным счастьем. Также для них важно заниматься любимым делом.

При этом женщины считают себя успешными чаще мужчин: 62% против 57%. Если мужчины в первую очередь считают показателем успеха богатство (19%), для женщин во главе — достижение целей и счастье, только затем финансовая обеспеченность (15%).

Но основная ассоциация со словом «успех» у респондентов и респонденток всё равно деньги, достаток и богатство, такую связь поддержали 21% опрошенных.

Ранее стало известно, что исследователи назвали самую высокооплачиваемую удалённую работу в России и требования к выгодным вакансиям.

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