Больше 100 журналистов в мире умерли от коронавируса

Журналистская организация Press Emblem Campaign сообщила о распространении коронавируса. Как минимум 127 сотрудников СМИ стали жертвами COVID-19 в период с 1 марта по 31 мая.
Две трети их них заразились, исполняя профессиональные обязанности. Только в мае погибли 72 человека,
Информация организации базируется на данных из 31 страны мира.
Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время выполнения своей работы, — подчеркнул генеральный секретарь Press Emblem Campaign Блейз Лемпен.
Больше всего журналистов умерли в странах Латинской Америки: 15 человек скончались в Перу, по 13 — в Мексике и Бразилии. На территории Соединённых Штатов умерли 12 сотрудников СМИ, в России — пять человек.
В организации отметили, что реальные данные могут быть значительно выше, так как не всех журналистов тестировали на коронавирус.
Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.
Добавьте наши новости в избранные источники