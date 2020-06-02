Больше 100 журналистов в мире умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/04f7d0d0-a4db-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналистская организация Press Emblem Campaign сообщила о распространении коронавируса. Как минимум 127 сотрудников СМИ стали жертвами COVID-19 в период с 1 марта по 31 мая.

Две трети их них заразились, исполняя профессиональные обязанности. Только в мае погибли 72 человека, передаёт РИА Новости.

Информация организации базируется на данных из 31 страны мира.

Сотрудники СМИ играют важную роль в борьбе с новым вирусом. Они должны информировать о распространении заболевания. Некоторые из них скончались из-за нехватки необходимых средств защиты во время выполнения своей работы, — подчеркнул генеральный секретарь Press Emblem Campaign Блейз Лемпен.

Больше всего журналистов умерли в странах Латинской Америки: 15 человек скончались в Перу, по 13 — в Мексике и Бразилии. На территории Соединённых Штатов умерли 12 сотрудников СМИ, в России — пять человек.

В организации отметили, что реальные данные могут быть значительно выше, так как не всех журналистов тестировали на коронавирус.

Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор и фармкомпании работают над ускоренным вводом на рынок отечественного лекарства «Авифавир» для лечения коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Алла Самойлова.